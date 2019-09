RB Leipzig wurde vor zehn Jahren gegründet und spielt seit 2016 in der Bundesliga. Aber: Gegen keinen anderen Klub kassierten die Roten Bullen so viele Pflichtspiel-Pleiten wie gegen die Bayern - sechs Mal verlor man, dabei ein Mal im DFB-Pokalfinale 2019 (0:3). Zu Hause konnte Leipzig den einzigen Sieg (2:1) landen, blieb aber im letzten Jahr nach 0:1 in München, 0:0 in der Red Bull Arena und 0:3 in Berlin im DFB-Pokalendspiel ohne eigenes Tor. Vier Mal zeigten die Referees in acht Pflichtspielbegegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften auf den Elfmeterpunkt, dazu gab es fünf Platzverweise.,Die Saison wird nicht in diesem Spiel entschieden, wir haben keinen Druck", sagt Sturmbulle Timo Werner (23) in einem Interview mit SPORT BILD (aktuelle Ausgabe). Experte wie Bayern Münchens ehemaliger Stürmer Dieter Hoeneß sehen Leipzig gegen Bayern als erste Standortbestimmung dieser noch jungen Saison. ,,Leipzig gehört mit dem BVB zum kleinen Kreis der ernsthaften Herausforderer der Münchner", schreibt Dieter Hoeneß am Donnerstag in einer Kicker-Kolumne, ,,der FC Bayern ist für mich auch in dieser Saison klarer Titelfavorit, ich bin allerdings davon überzeugt, dass das Titelrennen, ähnlich wie in der vergangenen Saison, spannender sein wird als in den Jahren zuvor, als der Meister bereits im März oder im April feststand."