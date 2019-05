Letzte Chance gegen die Bayern! Bezwingt RBL die Münchner oder gibt es in der Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) erneut eine FCB-Meisterfeier in einem fremden Stadion? Seit der Einweihung der Allianz-Arena 2005 konnte der FC Bayern noch nie im heimischen Stadion Meister werden! Zweimal Kaiserslautern (2005, 2006), zweimal Wolfsburg (2008, 2017), zweimal Berlin (2010, 2014), je einmal Frankfurt (2013), Ingolstadt (2016) und zuletzt Augsburg (2018) hießen die Schauplätze, an denen der Branchenriese letztlich alles klarmachte. Dieses Mal könnte es die Red-Bull-Arena in Leipzig sein.

Eine Bayern-Party im eigenen Stadion will RB Leipzig unbedingt verhindern. „Wir werden nicht zulassen, das die Bayern in unserem Stadion Meister werden“, sagt RBL-Stürmer Yussuf Poulsen in einem Interview, „wir werden alles daransetzen, dieses Spiel zu gewinnen.“ Für die Leipziger, die Platz drei schon sicher haben, geht es am 33. Spieltag und vor dem Pokalfinale gegen die Münchner in zwei Wochen vor allem ums Prestige und darum, die schwache Bilanz gegen den Rekordmeister aufzupolieren. In sechs Pflichtspielen gab es nur einen einzigen Sieg der „Roten Bullen“, und das war am 18. März 2018 (2:1). Die Bayern sind vorzeitig und zum siebten Mal in Folge deutscher Meister, wenn sie in Leipzig gewinnen. Bei einem Unentschieden benötigen die Gäste einen Patzer von Borussia Dortmund im Parallelspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Verliert der BVB gegen die Fortunen, würde sogar eine Niederlage für eine Meisterfete in Leipzig sorgen.