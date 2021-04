RB Leipzig gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Zündstoff bietet das Spitzenspiel der Bundesliga allein sportlich genug. RB Leipzig empfängt am Samstag Spitzenreiter FC Bayern München (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Der Titelkampf ist bei vier Punkten Rückstand der Sachsen auf den deutschen Rekordmeister längst noch nicht entschieden, zumal man mit einem Sieg gegen den Widersacher aus dem Süden auf einen Zähler heranrücken könnte. Und bereits im Hinspiel in der Allianz Arena bereitete das Team von Julian Nagelsmann den Bayern durchaus Probleme, konnte den Dreier trotz zweimaliger Führung jedoch nicht über die Ziellinie retten. Die Partie endete 3:3. Es war bereits das vierte Bundesliga-Remis in Serie bei Begegnungen der beiden Topteams.

