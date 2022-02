Die Qualifikation für die Champions League bleibt trotz der indiskutablen Hinrunde das erklärte Saisonziel von RB Leipzig. Im Freitagspiel der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) könnten die Sachsen erstmals in dieser Saison wenigstens vorübergehend auf den vierten Platz klettern. Die Leipziger mussten am vergangenen Spieltag eine knappe Niederlage beim FC Bayern München (2:3) einstecken. Trotzdem befinden sich die Sachsen in einer ordentlichen Form. Vor der Pleite beim Rekordmeister gewann das Team von Cheftrainer Domenico Tedesco vier Ligaspiele in Folge und kletterte nach der enttäuschenden Hinrunde bis auf Platz sieben.

