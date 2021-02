Champions League kompakt: Leipzig nach Doppel-Patzer vor dem Aus - Mbappé demütigt Messi & Co.

RB Leipzig - FC Liverpool 0:2 (0:0)

RB Leipzig steht in der Champions League vor dem Achtelfinal-Aus. Der Bundesliga-Zweite verlor sein "Heimspiel" gegen den FC Liverpool, das aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen in Budapest ausgetragen wurde, mit 0:2 (0:0) und steht mit Blick auf das zweite Duell am 10. März beim englischen Meister nun vor einer mehr als kniffligen Aufgabe. Ein Sieg mit zwei Treffern Unterschied und mindestens drei Auswärtstore müssen an der Anfield Road her, um die nächste Runde zu erreichen. "Reds"-Trainer Jürgen Klopp und seine Mannschaft, die in der heimischen Premier League zuletzt drei Niederlagen in Folge kassierten und nur auf dem sechsten Platz rangieren, befreiten sich durch den Erfolg auf internationalem Terrain zumindest ein wenig aus der Krise.

