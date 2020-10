RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 live im TV und Online-Stream sehen

Bei RB freut man sich, erneut vor 8500 Zuschauern in der Bundesliga antreten zu können. "Ich freue mich auf das Spiel gegen Schalke, denn wir haben uns einen guten Plan zurechtgelegt. Es liegt an uns, wie präsent wir sind und ob wir Schalke unser Spiel aufdrücken", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Ihm fehlt mit Marcel Sabitzer der Kapitän der Roten Bullen. Auf seine Stürmer kann sich Nagelsmann aber verlassen. Trotz des Abgangs von Timo Werner zum FC Chelsea konnten in den ersten beiden Bundesliga-Partien Emil Forsberg und Yussuf Poulsen schon Treffer für die Leipziger erzielen und in der Hinterhand hat Nagelsmann noch Neuzugang Alexander Sörloth.