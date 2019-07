Die Nagelsmann-Premiere! Im Testspiel RB Leipzig gegen FC Zürich am Freitag (18 Uhr) am Cottaweg feiert der neue RBL-Trainer seinen Einstand. Es ist das erste Vorbereitungsspiel, ehe am 19. Juli ein weiterer, namhafter Gegner wartet.

Dann treffen die Roten Bullen im Rahmen ihres Trainingslagers in Seefeld (14. bis 20. Juli) in Innsbruck auf den türkischen Vertreter Galatasaray Istanbul. Am 26. Juli ist dann in Markrandstädt der französische Ligue-1-Klub Stade Rennes der Gegner, ehe es am 3. August erstmals in der Red Bull Arena gegen Premier-League-Aufsteiger Aston Villa zur Sache geht. Die wichtigsten Personalien vor dem ersten Spiel gegen die Schweizer vom FC Zürich: Emil Forsberg und Yussuf Poulsen meldeten sich am Donnerstag im Mannschaftstraining zurück.