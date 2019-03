RB Leipzig fertigt Hertha BSC mit 5:0 ab: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Mit einer furiosen Leistung hat RB Leipzig den Hauptstadtclub Hertha BSC demontiert, den ersten Heimsieg in der Bundesliga in diesem Jahr gefeiert und seine Champions-League-Ambitionen beeindruckend untermauert. Die Mannschaft von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick schoss am Samstag die Berliner mit 5:0 (2:0) aus der Red Bull Arena. Angeführt von den überragenden Yussuf Poulsen, der allein drei Tore (27. Minute/56./62.) erzielte, und Emil Forsberg (17.) festigten die Leipziger Fußballer den dritten Tabellenplatz.