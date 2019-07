RB Leipzig: Forsberg für 35 bis 40 Mios zu haben

Anderes Thema, ähnlicher Body. Die hochbegabten Jean-Kevin Augustin , 22, und Nordi Mukiele , 21, sind bekanntlich dicke Tinte, sitzen in der Kabine nebeneinander, fahren zusammen in den Urlaub, können nicht voneinander lassen. Beide hatten in der Vergangenheit auch den einen oder anderen disziplinarischen Aussetzer. Defensiv-Allrounder Mukiele lernte nach derben Einläufen aus der Hausapotheke des Ralf Rangnick schneller als sein Freund Augustin, war fitter und entschlossener – und spielte infolgedessen viel öfter.

Ein entschlossenes Duo

Man kann sich die Ansagen des Meissa N‘Diyae lebhaft und in etwa so vorstellen: „Jean-Kevin, Du hast alles, was ein Weltklasse-Stürmer braucht“ – „Tempo, Technik, Körper“ – „Und wie oft hast Du in der Rückrunde gespielt?“ – „Waren daran Rangnick, Poulsen oder Werner schuld?“ – „Nein, Du allein“ – „Ja, ich weiß, es ist nicht einfach, wenn man mit Anfang 20 so viel Kohle verdient“ – „Aber wenn Du so weitermachst, werden die Scheine kleiner und dein Hals dicker und länger“ – „Reiß dich am Riemen, bereite dich anständig auf die Vorbereitung vor, deine Karriere steht am Scheidepunkt, Jean-Kevin!“ Stand heute: Augustin ist vom Saulus zum Paulus konvertiert.