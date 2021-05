Leipzigs Forsberg und die Zuschauer: "An Fußball ohne Fans kann man sich nicht gewöhnen"

Leipzig. Emil Forsberg eiert nicht herum: Ja, es ist bisschen langweilig im Quarantäne-Trainingslager am Cottaweg. Trotz Tischtennis, Minigolf, Fußball-Tennis, Playstation und den Übungseinheiten unter dem scheidenden Coach Julian Nagelsmann, 33. Ja, Emil vermisst Frau und Kind. Und, ja, der 29-jährige Schwede, der just seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, ist froh, dass er mit dem Abpfiff der Partie bei Union Berlin (Sonnabend, 15.30 Uhr) sein normales Leben und seine Lieben zurückbekommt, wenn auch nur für wenige Stunden. Forsberg (213 Pflichtspiele für RB, 47 Tore, 56 Vorlagen) über Fremdbestimmtheit, Pokal -Nachwehen, die Vize-Meisterschaft, Union, die EM ohne King Zlatan Ibrahimovic , 39 - und Freude auf die neue Saison.

Emil Forsberg: Mein Berater, Oliver Mintzlaff, Florian Scholz und Chris Vivell haben sich ziemlich schnell geeinigt, das stimmt. Meine Familie und ich sind froh, dass wir in Leipzig bleiben. Wir lieben die Menschen, den Verein, die Stadt, die Natur. Ich habe in meinem Leben zwei super Entscheidungen getroffen. Erstens: Meine Frau zu heiraten. Zweitens: Spieler von RB Leipzig zu werden. Wir sind hier sehr glücklich.

RB Leipzig 🤝 Emil Forsberg Unser Schweden-König verlängert vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2⃣0⃣2⃣5⃣ ✍️ Der Mann für die wichtigen Tore bleibt damit in seiner Heimat 🔴⚪️ 👉 https://t.co/lNK5fiyWQI #EmilBleibt #WirSindLeipzig pic.twitter.com/H1zHj147J9

Vorfreude auf neue Saison

So weit würde ich nicht gehen, aber es war auch abzusehen, dass es zu keiner Verlängerung gekommen wäre, wenn der neue Trainer diese nicht unterstützt hätte.

Das kann ich nicht beurteilen. Ich freue mich auf die neue Saison, habe mit Jesse telefoniert. Er hat mir zur Vertragsverlängerung gratuliert und ich ihm zum Double in Salzburg und zum Job in Leipzig .

Kein Trainer der Welt würde in Sachen Forsberg den Daumen senken.

Wir sind nicht in die Details gegangen. Jesse ist ein toller Mensch und Trainer. Wir haben unter Julian einen geilen Fußball gespielt und werden den auch unter Jesse spielen.

Wiedervereinigung mit der Familie

Wie hat man sich die Tage im Quarantäne-Camp am Cottaweg vorzustellen?

Es ist trotz Tischtennis, Playstation und Training schon ein bisschen langweilig, man ist irgendwie im Urlaubsmodus. Wir alle vermissen unsere Familien. Ich bin über Facetime mit meiner Frau in Verbindung. Meine Tochter will mich nicht auf dem Bildschirm sehen, sondern persönlich. Sie ist sauer, dass der Papa nicht bei ihr ist. Wir trainieren einmal am Tag, sind da fokussiert und seriös, wollen die Saison mit einem Sieg bei Union zu Ende bringen.