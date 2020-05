RB Leipzig: Forsberg wieder fit, Laimers Einsatz gegen Berlin nicht ausgeschlossen

Er bereitete beim überzeugenden 5:0 (3:0)-Sieg gegen den FSV Mainz 05 den Führungstreffer durch Timo Werner vor und musste nach 42 Minuten mit einer Knieprellung vom Platz. Eine strukturelle Verletzung wurde bei der medizinischen Untersuchung an Konrad Laimers Knie am Montag nicht festgestellt. Beim Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr) könnte das Mentalitätsmonster aus Österreich, das zu den Lieblingsspielern von Trainer Julian Nagelsmann gehört, wieder für RB Leipzig auf dem Rasen stehen.

Nur Yussuf Poulsen (Bänderdehnung am Sprunggelenk), Ibrahima Konaté (Zerrung am Hüftbeuger) und Ethan Ampadu (Rücken) sind zum Zuschauen verdammt. Es gebe beim übrigen Personal „ein paar kleine Wehwehchen aus dem Spiel gegen Mainz“, sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz. „Aber nicht Gefährdendes.“ Sollte Laimer, der zuletzt als Rechtsverteidiger auflief, im zweiten Spiel der Englischen Woche geschont werden, könnte wie am Sonntag Nordi Mukiele in die Startelf rücken. Auch Tyler Adams wäre ein Kandidat als Ösi-Ersatz.

Forsberg ohne Einschränkungen im Training