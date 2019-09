RB-Leipzig-Frauen verpassen gegen den 1. FFC Frankfurt eine Pokalsensation knapp

Leipzig. Die Fußballfrauen von RB Leipzig haben die Pokal-Überraschung verpasst. In der zweiten Runde des DFB-Pokals unterlag der Regionalligist dem Bundesligisten und mehrfachen deutschen Meister 1. FFC Frankfurt 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer erzielte Laura Freigang bereits in der 11. Minute. Ein Zwei-Klassen-Unterschied war in der rassigen Partie nicht zu sehen.

Nervös, aber mit viel Mut und Einsatz stürzten sich die Leipzigerinnen in das Pokalabenteuer gegen den haushohen Favoriten. Und beinahe wäre Ihnen ein echter Coup gelungen. Eine butterweiche Flanke Anja Mittags von rechts erreichte Natalie Teubner, doch die köpfte den Ball knapp übers Tor. Kurze Zeit später dann Ernüchterung. Nach einem Fehlabspiel der Gastgeberinnen im Mittelfeld ging es ganz schnell. Mit drei Spielzügen hebelten die Hessinnen die RB-Abwehr aus, Laura Freigang schob zum 0:1 (11. min) ein. Es sollte bis zum Pausenpfiff die einzige Tormöglichkeit für den zwar körperlich und technisch überlegenen, insgesamt aber doch enttäuschenden FFC bleiben.

Die RB-Frauen mühten sich weiter redlich, kämpften engagiert um jeden Ball, hatten aber Probleme mit dem ungewohnten Tempo und leisteten sich zu viele Stockfehler. Dennoch erspielten sie sich gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch Anja Mittags Schuss segelte knapp übers Tor (33. min), ihr schöner Freistoß (43. min) wurde Beute der FFC-Torhüterin. Das 0:1 zur Pause ließ freilich noch alle Möglichkeiten.