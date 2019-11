RB Leipzig gegen 1. FC Köln: Rasenballisten machen sich für Bedürftige stark

Leipzig. Der Winter steht vor der Tür und längst nicht jeder hat in der kalten Jahreszeit die passende Kleidung oder ein Dach über dem Kopf. Die Rasenballisten, Kurvenverein der Fans von RB Leipzig, nehmen deshalb das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr) zum Anlass für eine Solidaritäts-Aktion. Am Samstag sammeln sie ab 16 Uhr Kleidung für die Bedürftige. Zwei Stände vor Sektor A und am Glockenturm vor Sektor B werden für die Abgabe zur bereitstehen. Die gespendete Kleidung soll im Anschluss an die Kleiderkammern der Diakonie Leipzig übergeben werden.