RB Leipzig gegen den FC Augsburg live im TV und Online-Stream schauen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf die Rückkehr von Nationalstürmer Timo Werner hoffen. Der 23-Jährige trainierte nach seiner überstandenen Erkältung wieder mit der Mannschaft und dürfte damit für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den FC Augsburg wieder ein Option sein. „So wie es aussieht, steht er wieder im Kader“, sagte Trainer Ralf Rangnick am Donnerstag. Werner, der derzeit mehr mit Wechselgerüchten im Mittelpunkt steht als mit Toren, hatte zuletzt in den Spielen gegen Hoffenheim und Nürnberg gefehlt.