Nach einem umkämpften 1:1-Unentschieden unter der Woche gegen Atalanta Bergamo will RB Leipzig den nächsten Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Am Sonntag empfangen die Sachsen die TSG Hoffenheim (19.30 Uhr, live imSPORTBUZZER-Ticker) im letzten Spiel des 29. Bundesliga-Spieltages. Die Leipziger wollen an die letzte Bundesliga-Partie anknüpfen. Im Topspiel der vergangenen Woche gelang den Leipzigern ein furioser 4:1-Auswärtserfolg gegen den BVB, der den Leipzigern immerhin ein drei-Punkte-Polster auf den SC Freiburg herstellte. Cheftrainer Domenico Tedesco sagte vor dem Spiel: "Die Ausfälle bei der TSG sind extrem. Ihr Kader ist aber dennoch breit genug, um uns am Sonntag gut herausfordern zu können."

