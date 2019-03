RB Leipzig gegen Hertha BSC mit Überangebot im Mittelfeld

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel bei Hertha Mit einer spielerisch überzeugenden Leistung holt RB Leipzig bei der Hertha aus Berlin drei wichtige Punkte. 3:0 heißt es nach 90 kurzweiligen Minuten mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. ©

„Es ist gut, in dieser Phase der Saison so viele Möglichkeiten zu haben. Der Konkurrenzkampf ist bei uns richtig ausgebrochen. Das macht es nicht einfach, die Mannschaft aufzustellen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir am Dienstag im Pokal schon wieder spielen, bin ich aber froh über die Auswahl“, bewertete Rangnick die Situation zufrieden.

Rangnick sieht bei Werner aufsteigende Form

Der 60-Jährige erwartet, dass gegen den Hauptstadtclub auch die Sorgenkinder der vergangenen Wochen ihre aufsteigende Form bestätigen: „Timo Werner ist im Kommen. Er hat gegen Schalke ein wichtiges Tor geschossen, hat mit der Nationalmannschaft lange gegen Serbien gespielt. Darüber, dass er gegen die Niederlande nicht zum Einsatz gekommen ist, war ich nicht böse. Ich bin froh, dass er gesund wieder hier ist und sicher, dass der Trend weiter nach oben zeigt.“

Wer den verletzten Klostermann ersetzen wird, ist, so Rangnick, noch nicht klar: „Es gibt ein paar Alternativen, auch Tyler Adams wäre eine Möglichkeit. Wir schauen uns die Jungs noch mal im Abschlusstraining an und werden dann entscheiden.“

Berlin mit „guter Mischung“

Den kommenden Gegner lobte der RB-Coach für seine „Mischung aus guter defensiver Stabilität und immer wieder mutigem Spiel nach vorn“. Obwohl die Hertha in dieser Saison vor allem auswärts gegen starke Gegner meist gut ausgesehen hat, will Rangnick unbedingt einen Dreier: „Wir brauchen eine gute Leistung, dann glaube ich, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln den ersten Bundesliga-Heimsieg in diesem Jahr einfahren werden.“

Wichtig wird hierfür vor allem sein, wieder mehr offensive Gefahr auszustrahlen, wenngleich Rangnick trotz bisher nur einem Tor in den vier Heimspielen der Rückrunde keine Abschlussschwäche festgestellt haben will: „Ich glaube nicht, dass wir ein Effizienzproblem haben. Es geht darum, mehr Möglichkeiten herauszuspielen, noch mehr Balleroberungen zu schaffen, die Zahl und die Qualität der Chancen zu erhöhen. Wir haben genügend Spieler, die in der Lage sind, Tore zu schießen. Da mache ich mir keine Sorgen.“

