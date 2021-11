RB Leipzig gegen Paris ohne Messi: "Wir glauben daran, könnten sonst sofort aufhören"

Leipzig. Wenn ein Topspieler nicht kicken kann/darf, freut sich im Normalfall die Fraktion jener, die sich nicht mit dem Ausnahmekönner herumplagen müssen. Die gegnerischen Spieler, Trainer, Fans. Wir erinnern an dieser Stelle an einen Ausfall historischer Dimension, an die WM 2002 und Michael Ballack. Der Capitano hatte sich im Halbfinale gegen Südkorea auf dem Altar des Erfolges geopfert, musste beim Finale gegen Brasilien gesperrt zugucken. Die Brasilianer waren happy übers Fehlen des besten deutschen WM-Spielers, gaben das nicht zu, gewannen 2:0. Anzeige

"Paris ist mehr als Messi"

Nein, am Mittwoch geht es von 21 Uhr an in der Red-Bull-Arena nicht um ein WM-Finale. Es geht nicht mal um einen Titel in der Königsklasse. Es geht um die Partie RB Leipzig gegen Paris St. Germain, das vierte Gruppenspiel der Champions-League-Gruppe A. Und leider, leider fehlt der beste Fußballspieler der Welt.

Messi? Marsch verweist auf breit gestreute Weltklasse beim Team seines Kollegen Mauricio Roberto Pochettino. „Die Mannschaft von Paris ist mehr als Messi.“ Und er sagt: „Wir sind bereit für ein großartiges Match.“ Und er weiß: „Wir brauchen Punkte. Jetzt.“ Marschs dänisches Dynamit hält ein Weiterkommen für möglich. Poulsen: „Wir glauben daran, könnten sonst sofort aufhören. Wir sind eine Top-Mannschaft, können zuhause jede Mannschaft schlagen. Mit Mentalität und Bereitschaft.“

Olmo bereit für Teileinsatz

Demme liebt Messi: Wenn ein wie auch immer geartetes Finale anstünde, hätte der kleine, große Messi Fußball gespielt. Mit einer Voltaren und/oder Stützstrümpfen. Wenn der Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse auf dem Spiel stünde, hätte Messi in Leipzig sein Messi-Pensum gezeigt. Keine Grätsche, wenige Meter, viele Eingebungen, die nur er hat. Und: Tore. Diego Demme, Ex-Bulle in Diensten des SSC Neapel, hatte das Vergnügen. „Wenn Messi den Ball hat, hat er ihn. Immer wenn du denkst, jetzt hab´ ich ihn, macht er eine Bewegung, die nur er kann. Messi ist vom anderen Stern. Den kann man nicht mal foulen, so geschickt ist er. Ehrlich gesagt, ist das gut so.“

Leicht verletzt also. Umkehrschluss: Die Pariser gehen davon aus, dass sie eh einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe belegen werden und sind überdies der Annahme, dass im Jet nach Leipzig gleichwertiger Ersatz für Messi sitzt. Die Pariser könnten richtig liegen. Die sportlichen Aussichten auf ein Überwintern in der Champions League sind mit Blick auf die Tabellenführung und sieben Punkten aus drei Spielen glänzend. Und an Messis Stelle könnten die nicht gänzlich unbedarften Angel di Maria oder Neymar auflaufen.



45 oder 90 Minuten? Dani Olmo ist bereit für ’nen Teileinsatz. „Nicht von Anfang an, 30, 45 Minuten“, so Marsch. Konrad Laimer, bester Leipziger beim 2:3 in Paris, hat Kraft für zwei Spiele hintereinander.