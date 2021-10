RB Leipzig gegen Paris vor vollen Rängen - Mini-Chance auf zurückgegebene Tickets

Leipzig. Das ging ja dann doch fix. Keine 24 Stunden nach Beginn des freien Vorverkaufs meldete RB Leipzig am Mittwoch "Kartenkontingent vergriffen" für die Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain in einer Woche (3. November, 21 Uhr). Wer sich kein Ticket sichern konnte, hat noch eine letzte Minimalchance, live dabei zu sein, wenn Lionel Messi und Co. in der Red-Bull-Arena auflaufen. Sollte es so genannte Rückläufer-Tickets aus im Vorfeld erworbenen Karten-Paketen geben, können diese am Montag im Online-Ticketshop des Clubs erworben werden.

Anzeige