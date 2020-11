RB Leipzig gegen Paris unter Zugzwang: „Druck ist ein Privileg, sonst wäre es langweilig“

Leipzig. Am Mittwoch (21 Uhr) hat RB Leipzig die Möglichkeit, die offene Rechnung mit Paris Saint-Germain zu begleichen. Die Franzosen treten zum Gruppenspiel der neuen Champions-League-Saison ohne die Superstars Neymar und Kylian Mbappé an. Auch Julian Draxler fehlt. Ist es überhaupt der richtige Zeitpunkt für ein Duell, wenn so viele Akteure nicht einsatzfähig sind?

Nordi Mukiele Kandidat für Startelf

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sieht keine unfaire Ausgangssituation. Denn auch die Roten Bullen haben den einen oder anderen Ausfall zu vermelden. Neben den langzeitverletzten Konrad Laimer und Lukas Klostermann könnten auch Tyler Adams und Marcel Halstenberg dem Spiel fernbleiben. „Beide haben noch Restbeschwerden. Am Dienstag testen sie vor dem Training, wie weit sie sind. Wenn alles gut läuft, nehmen sie auch am Abschlusstraining teil“, sagte der Coach.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Training Vor dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain kamen die Spieler von RB Leipzig zum Abschlusstraining zusammen. ©

Eine positivere Nachricht gibt es im Fall von Nordi Mukiele, der am Montag wieder trainiert hat. „Er kann wahrscheinlich nicht 90 Minuten lang spielen. Aber unter Umständen ist er ein Kandidat für die Startelf“, so Nagelsmann. Der Verteidiger habe keine Probleme erkennen lassen. „Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt und wir benötigen ihn dringend.“ Alle anderen Spieler seien „gesund, munter und in freudiger Erwartung“ auf das, was von Paris Saint-Germain kommt.

Die Franzosen vermissen zwar einige namhafte Leistungsträger, aber Nagelsmann weiß, dass PSG auch ohne Neymar, Mbappé und Co. ein herausragendes Spiel machen kann. „Der Kader hat ohne die beiden noch doppelt so viele Champions-League-Spiele hinter sich wie unser Kader.“ Die Mannschaft habe viele Akteure in ihren Reihen, die andere Teams in Europa auch gerne hätten, sagt Nagelsmann. „Mit den Beiden wäre Paris vielleicht etwas stärker, aber auch wir wären das, wenn alle unsere Spieler zur Verfügung stünden.“

„Müssen uns definitiv nicht verstecken“

Der Gegner ist also bekannt, seine Spielweise auch. Das verlorene Halbfinale im August hat bei RB nicht nur Wunden hinterlassen, sondern war auch eine Lektion. „Die Lehren, die wir aus dem Spiel gegen Paris gezogen haben, sind nicht zwingend taktischer Natur“, erklärt der Bullen-Coach. „Sie beziehen sich viel mehr auf das Thema Mut." Der sei nach dem ersten Tor damals etwas verflogen. „Der Lerneffekt ist, dass wir uns definitiv nicht verstecken müssen. Wir sind durchaus in der Lage, auch gegen Teams auf europäischem Spitzenniveau gute Leistungen zu bringen“, macht Nagelsmann seinen Schützlingen Mut.