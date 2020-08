RB Leipzig gegen PSG – das ging schon einmal gut

Leipzig. Diese Erfahrung nimmt Yussuf Poulsen niemand. Der Stürmer von RB Leipzig hat Paris Saint-Germain schon einmal geschlagen. Am Dienstag trifft der Stürmer erneut auf den französischen Meister, dieses Mal im Halbfinale der Champions League.

Für den damals gerade 20 Jahre alten Dänen dürfte das Testspiel gegen PSG am 18. Juli 2014 in der mit 36.000 Zuschauern gefüllten Red-Bull-Arena in bleibender Erinnerung geblieben sein. Nach nur einem Jahr in Deutschland mit Spielen in der dritten Liga durfte er sich mit internationalen Topstars messen und nutzte seine Chance. Poulsen traf in der 50. Minute zum 2:2-Ausgleich, wurde in der 61. Minute gegen den inzwischen vergessenen Smail Prevljak (ist heute als Leihspieler bei KAS Eupen aktiv) ausgewechselt.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Test im Juli 2014 Am 18. Juli 2014 empfing der damalige Zweitligist RB Leipzig das Pariser Star-Ensemble um Zlatan Ibrahimovic zum Testkick. Ergebnis: 4:2 für die Gastgeber. © Christian Modla

Poulsen sah zwei weitere Treffer seiner Kollegen zum 4:2-Sieg für RB von der Bank aus. Während der Angreifer heute immer noch das Trikot von RB trägt, sind alle weiteren Profis der damaligen Mannschaft bei anderen Vereinen aktiv oder haben ihre Karriere inzwischen beendet. Die Leipziger Torschützen neben Poulsen hießen Terrence Boyd, Denis Thomalla und Stefan Hierländer. Bei PSG sind von damals noch Marquinhos (traf im Viertelfinale zum 1:1 gegen Bergamo) und Presnel Kimpembe dabei.

Streit ums Trikot des großen Zlatan

Viele Fans waren damals auch wegen Zlatan Ibrahimovic ins Stadion gekommen und erlebten den Topstar eine Halbzeit lang. Der Super-Stürmer kam in Leipzig als Letzter mit einem Privatjet an und verabschiedete sich zur Pause als einziger seines Teams schon wieder vom Rasen. „Ibrakadabra“ hatte seine Zauberkräfte zu Hause gelassen, bewegte sich zu Beginn des Testspiels gegen RB Leipzig auf der Fläche eines Bierdeckels. „Ich fand es für mein erstes Saisonspiel okay, weiß aber auch, dass ich noch an mir arbeiten muss“, sagte Ibrahimovic.

Tauschten die Trikots: Zlatan Ibrahimovic und Terrence Boyd. Letzterer spielt aktuell beim Halleschen FC. © Christian Modla

Bei RB sorgte der Schwede mannschaftsintern noch für einen handfesten Skandal. Der damalige Kapitän Daniel Frahn wollte in der Pause unbedingt das PSG-Shirt mit der Nummer zehn erhaschen. Nach dem Halbzeitpfiff eilte er zu Ibrahimovic, doch der schüttelte nur mit dem Kopf, zeigte zu Boyd und reichte das Trikot an den RB-Neuling weiter. Frahn war noch nach dem Abpfiff angefressen, sagte stinksauer: „Respekt gibt es anscheinend nicht mehr.“ Zlatan ließ sich nicht lumpen, erklärte gegenüber dem SPORTBUZZER: „Ich habe gehört, dass der Kapitän wegen des Trikots wütend ist. Ich habe noch ein zweites dabei, das kann er gerne bekommen.“ Boyd soll sich in der Kabine auch bei Frahn entschuldigt haben.

Chaos an den Imbissständen

Und noch ein Sache sorgte damals für heftige Diskussionen. Teilweise mehr als eine halbe Stunde mussten die Besucher an den Imbissständen anstehen. Zuvor hatte RB den Caterer gewechselt, der die Bratwurstpreise auch noch von zwei auf drei Euro angehoben hatte. Von einer „Unverschämtheit“ und einer „Frechheit“ war seinerzeit im Netz zu lesen. Als Entschädigung ließ RB in der folgenden Saison für jeden Besucher des Paris-Spiels zwei Freigetränke springen.

PSG-Trainer Laurent Blanc bekannte übrigens nach der Partie: „RB war viel frischer als meine Mannschaft.“ Eine Aussage, die seiner Nach-Nachfolger Thomas Tuchel am Dienstag gern wiederholen darf. Unvergessen auch Blancs Auftritt bei der Pressekonferenz. SPORTBUZZER-Reporterin Adeline Bruzat fragte ihren Landsmann damals: "In den vergangenen Tagen wurde Angel di Maria immer wieder mit PSG in Verbindung gebracht. Wie ist der Stand?"