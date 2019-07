RB Leipzig gegen Union Berlin bereits ausverkauft – Restkarten für Kracher gegen FCB

Leipzig. Die Fans von RB Leipzig scheinen den Saisonstart kaum erwarten zu können. Jedenfalls erlebte das Ticket-Portal der Roten Bullen in den vergangenen Tagen mal wieder einen Ansturm. Bereits ausverkauft ist das Gästekontingent für den Auftakt bei Bundesliga -Neuling Union Berlin . Das Duell wird mit Spannung erwartet. RB ist bei vielen Anhängern des Köpenicker Traditionsvereins nicht wirklich beliebt. Union-Manager Oliver Ruhnert hatte zudem vor der Bekanntgabe des Spielplans öffentlich die Hoffnung geäußert, bei der Premiere im Oberhaus nicht gegen die Roten Bullen spielen zu müssen . Zumindest darf er sich nun auf ein volles Stadion an der Alten Försterei freuen, denn sein Club hat ebenfalls keine Karten mehr zu vergeben.

Training RB Leipzig am 31. Juli 2019 mit dem Neuzugang im Tor Philipp Tschauner. © Das Training von RB Leipzig am 31. Juli 2019.

Wie erwartet, ist auch das Wiedersehen zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am vierten Spieltag in der Red-Bull-Arena ein echter Kassenschlager. Auf dem Ticket-Portal der Roten Bullen war bereits am Mittwochvormittag zum Start des freien Verkaufs nichts mehr zu holen. Laut einer RB-Mitteilung vom Mittag sind Restkarten noch bei "Arena Ticket" verfügbar. Mit dem Deutschen Rekordmeister hat Leipzig nicht zuletzt wegen des verlorenen DFB-Pokalfinales noch eine Rechnung offen.

Für die beiden Partien gegen Eintracht Frankfurt am 25. August zuhause und auswärts am 30. August gegen Borussia Mönchengladbach sind jeweils noch Karten verfügbar. Der phasenweise Vorverkauf für die vier Partien war am Montag zunächst für die Auswärts-Vielfahrer gestartet worden. Am Dienstag bekamen Mitglieder der Offiziellen Fanclubs und Dauerkarteninhaber ihre Chance.