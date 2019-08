RB Leipzig gegen VfL Osnabrück: Nagelsmann-Debüt, Wiedersehen und ein Feuerzeug-Wurf

Personalsituation

Dayot Upamecano und Ethan Ampadu plagen sich mit muskulären Problemen rum – ein Einsatz ist ebenfalls offen. Gleiches gilt für Marcel Halstenberg , der im Trainingsspiel unter der Woche eine Knieblessur erlitten hat. Ob Schweden-Star Emil Forsberg , der wegen Problemen mit der Achilles-Sehne zuletzt nur einmal am Tag trainieren konnte, im Kader stehen wird, hängt davon ab, wie viele der Wackelkandidaten am Ende zur Verfügung stehen.

IM LIVETICKER: RB Leipzig will an der Bremer Brücke in Osnabrück bestehen

Gegner

Aufsteiger Osnabrück ist mit einer Niederlage (1:3 gegen Heidenheim) und einem Sieg (1:0 gegen Sandhausen) in die erste Zweitliga -Saison nach acht Jahren Abstinenz gestartet. Dabei präsentierte sich das Team von VfL-Coach Daniel Thioune wie schon in Liga drei über weite Strecken defensiv stabil und taktisch diszipliniert. Der Aufsteiger hat ein eingespieltes Team und kann ein unangenehmer Gegner werden.

Statistik

RB Leipzig und der VfL Osnabrück treffen zum dritten Mal aufeinander, zuletzt vor fast genau vier Jahren, ebenfalls in der ersten Runde des DFB-Pokals. Damals führten die Niedersachsen bis zur 71. Minute mit 1:0, als Schiedsrichter Martin Petersen von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und er die Partie vorzeitig abbrach. RB gewann am Grünen Tisch mit 2:0. Die beiden ersten Duelle fanden in der Drittliga-Saison 2013/14 statt. Beide Vereine konnten jeweils ihre Heimspiele für sich entscheiden.