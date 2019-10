RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg: Duell der Urgewalten

„Wolfsburg hat einen sehr guten Trainer“

Die Älteren werden sich an d i e Szene der Bundesliga-Saison 2008/2009 erinnern. Am 4. April 2009 biegt Wolfsburgs Grafite in den Bayern-Strafraum ab, umkurvt Lell, Ottl, Rensing, macht das 5:1. Via Hackentrick. Der von Felix Magath trainierte VfL stemmt am 23. Mai 2009 die Schale. Die Vereinskarriere Jürgen Klinsmann ist da schon im Eimer, fünf Spieltage vor Ultimo wird das Rotkäppchen vom bösen Wolf, Jupp Heynckes, gebissen. Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff ist den Tränen nah: „Das ist für unser Land eine große Sache.“ In Leipzig geht es kleinteiliger zu. Vier Tage vorm Wolfsburger Triumph schlüpft RasenBallsport Leipzig e.V. Als Fünftligist. Am Abend des 19. Mai 2009 blitzt und schüttet es in Leipzig. Religiöse Fanatiker bringen das Unwetter mit der gotteslästerlichen Niederkunft der Rasenballer in Zusammenhang. Eine Handvoll RB-Jünger hält dagegen, dass Gläubigkeit und Intelligenz nicht immer einhergehen und führen einen Zimmermann aus Nazaret an. Der glaubte ans Christkind.