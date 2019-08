Kein Hammerlos! RB Leipzig in der Champions League erneut gegen St. Petersburg

Monaco. Zenit St. Petersburg, Olympique Lyon und Benfica Lissabon heißen die Gegner von RB Leipzig in der Gruppenphase der Champions League. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Monaco. Damit dürften zumindest einige Fans enttäuscht worden sein. In einer SPORTBUZZER-Umfrage vorab hatten sich die Teilnehmer mehrheitlich Titelverteidiger FC Liverpool, Real Madrid und Inter Mailand gewünscht.

Die Verantwortlichen der Leipziger hatten sich mit konkreten Wünschen zurückgehalten. Man wolle allerdings gern neue Gegner kennen lernen und solche vermeiden, die in den vorangegangenen Wettbewerben bereits an der Pleiße zu Gast waren. genau das klappte nicht. Vor allem das russische Team ist den Messestädtern bestens bekannt. Bereits in der Saison 2017/18 traf man im Achtelfinale der Europa League aufeinander. Dort hatte RB nach einem 2:1-Erfolg auf eigenem Rasen und einem 1:1 in der Fremde das bessere Ende für sich und zog in der Runde der letzten Acht ein.

Start in drei Wochen

Lange müssen die Fans der Messestädter nicht auf den Start in die Königsklasse warten. Am 17. und 18. September steht der erste Spieltag an. Ob die Nagelsmann-Elf zuerst in der heimischen Red-Bull-Arena ran darf oder reisen muss und vor allem wie der Auftaktgegner heißt, entscheidet sich noch im Verlauf des Abends. Dann wird die UEFA den Spielplan veröffentlichen.

Letzter Gruppenspieltag ist am 10. und 11. Dezember. Wie üblich ziehen die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten ins Achtelfinale ein. Die Gruppendritten spielen in der ersten K.o.-Runde der Europa League weiter. Für die Vierten ist die Europacup-Saison beendet. Der nächste Champions-League-Sieger wird am 30. Mai 2020 in Istanbul gekürt.

