RB Leipzig geht als Favorit ins erste Champions-League-Heimspiel gegen Olympique Lyon

Personalsituation

Gegner

Olympique Lyon hat im Sommer einen harten Umbruch vollzogen. Unter anderem hat das französische Nationalmannschaft-Trio um Tanguy Ndombélé (Tottenham Hotspur), Ferland Mendy (Real Madrid) und Nabil Fekir (Betis Sevilla) den Club verlassen. Außerdem sitzen mit Trainer Sylvinho und Sportdirektor Juninho zwei neue Kräfte am Ruder. So richtig haben beide den Kurs noch nicht gefunden. Nach nur zwei Siegen aus acht Ligaspielen steht OL auf dem elften Tabellenplatz. Am ersten Königsklassenspieltag reichte es in Lyon gegen Zenit St. Peterburg nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Statistik

RB Leipzig und Olympique Lyon treffen das erste Mal aufeinander. Gegen andere deutsche Clubs hat der französische Traditionsverein hingegen schon einige Duelle bestritten, so zum Beispiel in der vergangenen Champions-League-Saison gegen die TSG 1899 Hoffenheim unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann. Im Kraichgau gab es ein spektakuläres 3:3, in Lyon schaffte die TSG nach 0:2-Rückstand und trotz Unterzahl noch ein 2:2. RB hat erst einmal Bekanntschaft mit französischen Clubs gemacht. Im Viertelfinale der Europa-League-Saison 2017/18 gewann man das Hinspiel gegen Olympique Marseille mit 1:0. Im Rückspiel bedeutete eine 2:5-Niederlage das Aus.

Vorzeichen

Lyons Trainer Sylvinho schob RB Leipzig in der Pressekonferenz am Dienstag eine leichte Favoritenrolle zu, vor allem aufgrund des Heimvorteils. Doch auch die aktuelle Verfassung und der Kader sprechen für die Roten Bullen. Sollte das Team von Julian Nagelsmann eine Top-Leistung abrufen, dürfte für OL in Leipzig wenig zu holen sein.

Schiedsrichter

Antonio Mateu Lahoz leitet RB Leipzigs zweites Champions-League-Gruppenspiel. Der Spanier wird seit 2012 in der Königsklasse eingesetzt. Unter anderem hatte er in der Vorsaison beim Halbfinal-Hinspiel zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam das Kommando. Unterstützung bekommt der 42-Jährige von Pau Cebrián Devís und Roberto del Palomar. Der Vierte Offizielle ist José Luis Munuera Montero. Alejandro Hernández und Xavier Estrada Fernandez übernehmen den Videobeweis.

Fans

Der Heimbereich der Red-Bull-Arena ist am Mittwochabend wie schon zuletzt bei der 1:3-Niederlage gegen Schalke 04 und dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Bayern München ausverkauft. Offen ist, wie die aktive Fanszene der Roten Bullen das diesjährige Königsklassen-Debüt im eigenen Stadion begleiten wird.

