RB Leipzig geht als Favorit ins Spiel gegen Schalke – S04 im Aufwind

Personalsituation

Gegner

Der Revierclub ist nach einer Horrorsaison, in der man sich erst gegen Ende von der Abstiegszone distanzieren konnte, wieder in der Spur. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen stehen die Königsblauen derzeit auf Platz fünf. Viel wichtiger ist aber die spielerische Entwicklung. Der neue Coach David Wagner hat das Team auch dank kluger Transfers zu einer Lauf-Maschine umgewandelt, die für jeden Gegner unangenehm zu bespielen ist. Dazu hat er mit Amine Harit einen hochtalentierten Spieler mit Star-Potenzial in die richtige Bahn geleitet.