RB Leipzig geht gegen Werder Bremen mit einer B-Elf ins Spiel

Adams und Upamecano kehren zurück

Zumindest der Einsatz Kampls galt schon unter der Woche als fraglich. Der Mittelfeldstratege hatte im Training einen Schlag auf das Sprunggelenk erlitten. Das torlose Unentschieden gegen Bayern München am Samstag verpasste er wegen einer Gelbsperre. Rangnick hatte dem 28-Jährigen in der Pressekonferenz am Donnerstag jedoch schon eine Einsatzgarantie für das Pokalfinale ausgestellt. Die beiden genesenen Langzeitverletzten Dayot Upamecano und Tyler Adams bekommen eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale nochmal die Chance sich zu beweisen.