RB Leipzig geht in Manchester 0:5 unter: Erste Stimmen zum Spiel

Leipzig. Auch RB Leipzig hat die fast zwei Jahrzehnte anhaltende Dominanz von Manchester United im Old Trafford gegen deutsche Teams nicht stoppen können. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ging am Mittwochabend beim englischen Rekordmeister mit 0:5 (0:1) unter und musste mit der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Saison auch die Tabellenführung in der Gruppe H der Königsklasse abgeben.

RB ist nach dem Auftaktsieg gegen Basaksehir nun punktgleich mit Paris Saint-Germain. Die Franzosen gewannen zuvor 2:0 in Istanbul. Der letzte deutsche Sieg in der altehrwürdigen Spielstätte in Manchester gelang dem FC Bayern München 2000/2001 (1:0).

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer Emil Forsberg (RB Leipzig): "Es ist schwierig Worte zu finden, nachdem man 0:5 verloren hat. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben sie gut unter Druck gesetzt, unser Spielaufbau war in Ordnung. Im letzten Drittel waren wir nicht gefährlich genug. Aber unser Spiel mit Ball war in der ersten Hälfte sehr gut. In die zweite Halbzeit sind wir auch gut gestartet. Aber nach dem 0:2 sind wir zusammengebrochen, und das darf nicht passieren. Wir haben sie in der Box zu wenig unter Druck gesetzt. Wir hätten im letzten Drittel bessere Lösungen finden sollen und ihrer Verteidigung mehr Probleme bereiten sollen." ©