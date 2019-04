RB Leipzig geht mit voller Kapelle in den Saisonendspurt – Upamecano zurück

Leipzig. Start in die Wochen der Wahrheit: RB Leipzig hat am Dienstag mit einer öffentlichen Trainingseinheit die Vorbereitung auf das kommende Duell gegen Borussia Mönchengladbach begonnen. Mit einem Sieg beim Tabellenfünften am Samstag könnten die Roten Bullen quasi fest für die Champions League planen. Bei dann zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Platz, der nicht für die Königsklasse reichen würde, und noch vier verbleibenden Liga-Spielen wäre es nur zwar rechnerisch möglich, dass die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick ihr großes Saisonziel verpasst, glauben will daran aber niemand mehr.