RB Leipzig genießt Rückkehr der Leichtigkeit – Forsberg will nach Berlin 

Ralf Rangnick ist in der Bundesliga für seine Detail- und Taktikversessenheit bekannt. In aller Regel findet der Trainer von RB Leipzig in jeder Situation, sei es nach Siegen oder Niederlagen, sofort neue Stellschrauben, an denen es mit Blick auf kommende Aufgabe zu drehen gilt. Umso bemerkenswerter war sein Urteil nach dem 5:0(2:0)-Sieg gegen Hertha BSC: „Es war eine Galavorstellung heute. Mit dem Ball, gegen den Ball, Spiel- und Abschlussstärke – ich bin rundum zufrieden“, dem 60-Jährigen war der Stolz auf die gezeigte Leistung deutlich anzumerken, wohl auch weil er die Kritiker der vergangenen Woche verstummen ließ.

Forsberg überzeugt als Zehner

Dass die vier Ligaspiele andauernde Serie ohne Heimsieg nun vergessen ist, sich die Zuschauer ob des erfrischenden Fußballs gar an fast vergessenes Spektakel erinnert fühlen dürfen, hat verschiedene Gründe. Da wäre Rangnick selbst, der mit einer offensiven und spielstarken Anfangself am Samstag die Grundlage geschaffen hat. Vor allem die Entscheidung, Emil Forsberg von Beginn an als waschechten Zehner einzusetzen, erwies sich als goldrichtig, wie auch sein Trainer fand: „Das war mit Sicherheit in dieser Saison sein bestes Spiel.“ Nicht nur wegen zweier Vorlagen und dem frühen Führungstreffer hatte der Schwede maßgeblichen Anteil am Erfolg, wirkte erstmals nach einer viermonatige Verletzungspause wieder vollumfänglich in der Lage, seine unbestrittenen Fähigkeiten abzurufen.

Mukiele liefert Argumente

„Ich war lange weg, Es dauert, bis du wieder alles in den Griff bekommst, aber ich bin auf einem guten Weg“, blieb Forsberg nach dem Spiel bescheiden und geriet mit Blick auf die zurückgekehrte Leichtigkeit ins Schwärmen: „Es war ein sehr guter Tag für mich und für die Mannschaft. Es ist schön, wieder richtig Fußball zocken zu können. Jeder hat gesehen, dass das es Spaß gemacht hat heute. Der Spielwitz, auch wie wir das Spiel angenommen und dominiert haben, man hat gesehen, was wir machen wollen. Ich bin froh und glücklich, dass wir eine so gute Leistung gezeigt haben.“

Auf der rechten Außenbahn bewies Rangnick mit Nordi Mukiele ein gutes Händchen. Der Franzose war in den vergangenen Monaten nicht Lukas Klostermann vorbeigekommen, zeigte jedoch als Ersatz für den verletzten Neu-Nationalspieler, dass er vor allem im Spiel nach vorn durchaus eigene Argumente für mehr Einsatzzeit mitbringt. Mukiele verlieh Leipzigs Spiel mehr offensive Varibilität, was auch Start-Elf-Debütant Amadou Haidara zugute kam. Der lange verletzte Winterneuzugang überzeugte in seinem ersten Spiel von Beginn an mit viel Übersicht, starkem Zweikampfwerten und durfte sich sogar mit einem Tor belohnen. Die starke Leistung des 21-Jährigen war ein weiteres wichtiges Puzzleteil in Rangnicks erfolgreicher Neuausrichtung und für Teamkollege Kevin Kampl keine Überraschung: „Ich kenne Doudou und wusste, dass er hier zu einer wichtigen Rolle werden wird.“

Scorer of our first-ever Bundesliga hat-trick 🎩 Yussuf Poulsen, everyone. 👏 Gepostet von RB Leipzig am Samstag, 30. März 2019

Rangnick erwartet anderes Spiel

Viel Zeit, um den hochverdienten Sieg zu feiern, hatten die RB-Profis freilich nicht. Schon am Dienstag steht das DFB-Pokal-Viertelfinale in Augsburg an. Erstmals hat RB die Chance ins Halbfinale einzuziehen. Der FCA hat den Roten Bullen in dieser Saison mit seiner stabilen Defensiven Ausrichtung jedoch schon zweimal den Zahn gezogen und keinen Treffer zugelassen. Coach Rangnick warnt folglich: „Das wird ein anderes Spiel. Da geht es ans Eingemachte, was die Körperlichkeit angeht.“ Auch Forsberg rechnet mit einem „dicken Brocken“, gestand mit Blick auf ein mögliches Finale in Berlin aber auch: „Ich will unbedingt da hin.“

