RB Leipzig gewinnt 2:1 in Lissabon: Wer war Euer "Bulle des Spiels"?

Leipzig. Julian Nagelsmann verzichtete auf Experimente. Beim 2:1-Erfolg (0:0) bei Benfica Lissabon schickte er zunächst die RB-Leipzig-Kicker auf den Platz, die bereits über Europapokal-Erfahrung verfügen. Und lag damit am Ende einmal mehr goldrichtig. Demme, Forsberg, Gulacsi, Werner und Co. enttäuschten ihren Trainer nicht, schenkten ihm den ersten Sieg in der Champions League (mit Hoffenheim war Nagelsmann das nicht geglückt).