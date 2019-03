RB Leipzig gewinnt auch beim FC Schalke 04: Das sagen Spieler und Trainer

Gelsenkirchen. RB Leipzig bleibt auswärts eine Macht. Auch wenn die Rangnick-Elf am Samstagnachmittag nicht glänzte. Mit dem 1:0-Sieg (1:0) beim FC Schalke 04 feierten die Messestädter den fünften Erfolg in der Fremde in Folge. Der gastgebende Tabellen-14. erkämpfte sich zwar etwas mehr Ballbesitz, die besseren Chancen aber hatten die technisch überlegenen „Roten Bullen“.

Den Schalkern mangelte es nach zuletzt fünf Pflichtspielpleiten mit 21 Gegentoren an Selbstvertrauen und zudem an spielerischen Mitteln, um die beste Liga-Abwehr (20 Gegentore) zu knacken. Das Team von Ralf Rangnick, der selbst zwei Amtszeiten als Trainer auf Schalke erlebte, tat nicht viel mehr als es musste, um den Gastgeber in Schach zu halten und sporadisch gefährliche und schnelle Konter zu initiieren. Allerdings spielten die Leipziger diese nie konsequent zu Ende, so dass nach dem 1:0 durch Timo Werner keine zwingenden Möglichkeiten gegen die meist aufmerksame Schalker Defensive entstanden.