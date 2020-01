RB Leipzig gewinnt gegen Union Berlin: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. RB Leipzig hat seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga durch einen 3:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin vorerst ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wendete zum Rückrundenstart gegen den Aufsteiger am Samstagabend nach einem Halbzeitrückstand noch die Partie. Timo Werner mit seinen Saisontoren 19 und 20 (51./83. Minute) sowie Marcel Sabitzer (57.) erzielten für RB die Tore vor 42 146 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena. Union war durch ein Tor von Marius Bülter (10.) früh in Führung gegangen. Leipzig hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern folgt vor seinem Sonntagsspiel bei Hertha BSC mit sieben Zählern Abstand.