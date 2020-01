RB Leipzig gewinnt Testspiel gegen VfL Osnabrück 2:0

Leipzig. Fünf Tage nach dem Trainigsaufgalopp traf Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig in seinem ersten und einzigen Testspiel vorm Rückrundenauftakt auf Zweitligist VfL Osnabrück. RBL gewann das Spiel mit 2:0. Bereits in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde hatten die Leipziger im ersten Pflichtspiel der Saison mit 3:2 gegen den Zweitliga-Sechsten gewonnen. Die Torschützen der Roten Bullen gegen den Tabellensechsten der 2. Bundesliga am Sonnabendnachmittag waren 1:0 Haidara (5. min) sowie 2:0 Poulsen (82. min). In dem geheimen Testspiel musste Julian Nagelsmann auf Laimer und Lookman (erkältet), Ilsanker (noch individuelles Training nach Infekt) sowie Sabitzer (Belastungssteuerung) verzichten. Dafür probierte der Trainer mit den Einsätzen von Hannes Wolf (20), Ethan Amapdu (19) und Tom Krauß (18) einiges aus.

Der Test-Kick fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Julian Nagelsmann hatte das beim Trainingsauftakt damit begründet, dass Journalisten nicht die vollständigen Informationen zu Belastungsgrad der Spieler und Fokus der Vorbereitung hätten. Sie würden somit Bewertungen abgeben, „die Spieler und Trainerteam immer auch beeinflussen, die aber mit der Realität nicht so viel zu tun haben.” Dadurch würde öffentlich ein schiefes Bild entstehen.