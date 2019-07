RB Leipzig gewinnt Hitze-Dreiteiler gegen Stade Rennes mit 2:0

RB Leipzig hat das dreiteilige Hitzeduell gegen den französischen Pokalsieger Stade Rennes mit 2:0 (0:0, 1:0) gewonnen. Im dritten Testspiel der Vorbereitung traf Kapitän Willi Orban zur Führung. Yussuf Poulsen legte spät zum 2:0 nach. Die Roten Bullen präsentierten sich im Markranstädter Stadion am Bad trotz vieler Wechsel sowie einer 135-minütigen Spielzeit über weite Strecken sehr dominant und haben im Vergleich zu den Duellen gegen den FC Zürich (1:4) und Galatasaray Istanbul (3:2) vor allem in der Defensive einen deutlichen Sprung gemacht.

Julian Nagelsmann bringt gegen Rennes Neuzugang Christopher Nkunku von Beginn an. Taktisch setzt Leipzigs neuer Chefcoach auf eine 3-5-2. In die defensive Dreikette rückt erstmals in dieser Vorbereitung Ibrahima Konaté. Der Franzose soll neben Eigengewächs Tom Krauß und Landsmann Nordi Mukiele vor Peter Gulacsi für Ordnung sorgen.

Werner mit Großchancen

Die erste Möglichkeit des Spiels gehört Timo Werner. Nach einem starken Steilpass umkurvt der deutsche Nationalstürmer mit viel Tempo Rennes' Torhüter Tomas Koubek, bringt den Ball aber aus kurzer Distanz und schlechtem Winkel nicht im Kasten unter. Cunha hat die nächste richtig dicke Chance: Zuvor kombinieren sich Werner und Kevin Kampl stark durch den Strafraum, den letzten Pass verpasst der 20-jährige Brasilianer jedoch um ein Haar.

Wenig später ist auch Rennes das erste Mal an der Reihe. Bei einer Ecke von rechts springt Gerzino Nyamsi am höchsten, verfehlt mit seinem Kopfball Gulacsis Kasten aber knapp. Die Roten Bullen haben im ersten Drittel deutlich mehr vom Spiel. Vor allem Kevin Kampl und Nkunku harmonieren im offensiven Mittelfeld prächtig.

Halstenberg vom Elfmeter-Punkt

Die beiden Leipziger Sturmspitzen Cunha und Werner kommen derweil im ersten Spielabschnitt zu weiteren Gelegenheiten. Zunächst bringt Cunha eine Halstenberg-Flanke mit zu wenig Druck Richtung Tor. Werner jagt wenig später eine Laimer-Hereingabe volley in den wolkenlosen Markranstädter Abendhimmel.

Die größte Chance auf die Führung haben die Roten Bullen in Minute 43. Minute. Nkunku wird im Strafraum von Faitout Maoussa gefällt, sodass Marcel Halstenberg zum fälligen Strafstoß antreten darf. Der Nationalspieler kann Koubek mit seinem halbhohen Abschluss jedoch nicht überwinden. Beim Stand von 0:0 geht es in die Kabinen.

Gulacsi stark

Zu Beginn des zweiten Drittels kann sich erstmals auch Gulacsi auszeichnen. Der Ungar hält mit zwei Glanzparaden die Null fest. Auf der Gegenseite besorgt der soeben eingewechselte Willi Orban die hochverdiente Führung. Nkunku tritt einen Freistoß von rechts scharf in den Strafraum, wo der Leipziger Kapitän bestens abgestimmt herbeieilt und den Ball unhaltbar in die Maschen drückt. 1:0 nach 52. Minuten.

Die Hitze fordert Tribut

Beiden Mannschaften ist im zweiten Abschnitt die Belastung durch Hitze und Sonne anzumerken. Der letzte Zug zum Tor geht zwischenzeitlich etwas verloren, die Fehlpässe im Spielaufbau häufen sich. In den Zweikämpfen steckt hin hingegen niemand zurück. Freundschaftsspiel-Modus? Fehlanzeige! Nagelsmann nutzt die nächste Trinkpause und wechselt nach 70 Minuten kräftig durch, bringt unter anderem die Neuzugänge Ademola Lookman und Ethan Ampadu in die Partie. An der Verteilung auf dem Feld ändert das wenig. Leipzig hat weiterhin mehr vom Spiel, schafft es aber nicht die ganz großen Möglichkeiten zu kreieren.

Nach der zweiten Pause drängt Rennes auf dem mittlerweile fast komplett schattigen Platz Richtung Ausgleich. Unter anderem muss Orban nach 100 Minuten kurz vor der Linie retten. Offensiv läuft bei RB nicht mehr so viel zusammen. Auch Jean-Kevin Augustin, der im Angriff nach seiner Einwechslung eine engagierte Leistung zeigt, fehlt bei einem direkten Abschluss an Glück. Erst in der vorletzten Minute drückt Yussuf Poulsen den Ball zum verdienten 2:0 über die Linien. Vor allem in Defensive präsentierten sich die Leipziger im Vergleich zu den bisherigen Auftritten der Vorbereitung deutlich stabiler.

Julian Nagelsmann zum Spiel: "Es war insgesamt ganz ordentlich. Natürlich war es sehr heiß und das Ende der intensivsten Vorbereitungswoche. Das hat man schon gemerkt. Wir haben noch zu viele leichte Bälle verloren, wo der Gegner wenig Druck macht. Insgesamt hatten wir aber einen ganz guten Vortrag und sechs, sieben gute Chancen, die wir leider eher schlecht liegen lassen. Da muss im Ligabetrieb, im Pokal und in der Champions League mehr rauskommen aus diesen Situationen."

Die Roten Bullen haben nun noch ein Testspiel vor dem Pflichtspielstart im Pokal beim VfL Osnabrück. Gegner ist am kommenden Samstag in der Red-Bull-Arena Aston Villa.

RBL: Gulacsi (70. Mvogo) (114. Schreiber) – Konate (45. Orban), Werner (70. Augustin), Nkunku (70. Sabitzer), Cunha (70. Lookman), Mukiele (70. Ilsanker), Halstenberg (70. Saracchi), Laimer (70. Klostermann) (114. Hartmann), Demme (70. Ampadu), Kampl (70. Martel) , Krauß (45. Poulsen)

SRFC: Koubek – Boey, Da Silva, Nyamsi, Maoussa, Lea Siliki, Camavinga, Gelin, Bourigeaud, Taid, Hunou

Tore: 1:0 Orban (52.), 2:0 Poulsen (133.)

Zuschauer: 3047

