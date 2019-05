RB Leipzig gibt Sommerfahrplan bekannt – vier Testspiele vor dem Ligastart

Trainingslager in Seefeld

Trainingsauftakt samt Laktattest ist demnach am 5. Juli am heimischen Cottaweg und damit knapp sechs Wochen nach dem spektakulären DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Am 6. und 7. Juli sollen individuelle Leistungstests folgen. In diesen Tagen wird dann auch erstmals Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann die Einheiten leiten. Bereits am 12. Juli findet im Trainingszentrum das erste Testspiel statt, bevor die Mannschaft vom 14. bis 20. Juli ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich reist. Dort findet am 19. Juli ein weiteres Testspiel statt.