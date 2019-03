RB Leipzig goes DFB-Elf: Bundestrainer Löw nominiert Bullen-Trio

Leipzig. Bundestrainer Joachim Löw stellt die Nationalmannschaft neu auf - und RB Leipzig spielt dabei keine ganz so untergeordnete Rolle mehr. Der DFB-Coach nominierte am Freitag neben dem als gesetzt geltenden Timo Werner auch Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg für die anstehenden Aufgaben. Die Nationalelf bestreitet am kommenden Mittwoch ein Testspiel in Wolfsburg gegen Serbien. Vier Tage später folgt in Amsterdam gegen die Niederlande der schwere Auftakt in der EM-Qualifikation. Weitere Gruppengegner sind Nordirland, Weißrussland und Estland. Für die Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 muss das deutsche Team mindestens Gruppenzweiter werden.