RB und das größte Spiel der Clubgeschichte: "Hütte wird brennen, da werden wir auch brennen"

Glasgow. Abschlusstraining der Roten Bullen. Es ist kühl in Glasgow. Und windig. Das legendäre Ibrox-Stadium hat Mut zur Lücke, ist nicht vollends geschlossen. Es zieht seitlich rein. Wenn sich am Donnerstagabend im Europapokal-Halbfinal-Krimi Glasgow Rangers gegen RB Leipzig (Anpfiff, 21 Uhr/RTL +) ein Ball von einer Böe beflügelt ins Tor senkt, könnte eine Überschrift „Vom Winde verweht“ lauten. Oder „Wind of Change“. Anzeige

Alles "super-super"

Nach einer Viertelstunde werden die Männlein und Weiblein der Medien aus dem Innenraum des Ibrox gebeten. Das ist vor internationalen Spielen üblich. Dabei passiert in den ersten 15 Minuten soooo unglaublich viel. Hier eine sensationelle Dehnübung, da ein kerzengerade aufgestelltes Markierungshütchen, dort das berühmte Fünf gegen Zwei, das man nicht zu sechst und auch nicht zu acht spielen kann. Ja, man lernt hier in einer Viertelstunde fürs Leben. Und, ja, es zieht wie Hechtsuppe an diesem 4. Mai in Glasgow.

Nach dem Training ist vor der Pressekonferenz im Bauch des Stadion-Monuments. Es ist, wie es am Spieltag sein wird. Eng. Und voll. RB-Cheftrainer Domenico Tedesco, 36, ist angriffslüstern („ein richtig geiles Spiel“), will sich keine Krise andichten lassen, erachtet die Saison schon jetzt als bildschön. Selbst wenn die restlichen Spiele verloren werden, wäre eingedenk der Ausgangslage im Dezember (Nahtoderfahrung) nahezu alles „super super“ (Tedesco). Super-super - muss er von Pep (Guardiola) haben. Das Super-Super meint Tedesco „genau so“, will mit dieser Replik zuvorderst Druck von den Seinen nehmen. Botschaft an Konrad Laimer und Co: Wir haben nix zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Geht‘s raus und spielt‘s Fußball, Jungs!

Wobei sich die Frage stellt, inwieweit Einordnungen über Gewesenes, den Stand der Dinge und Kommendes Einfluss auf die Leistung seiner Fußballer haben. Entscheidend ist und bleibt auf dem Platz. Wenn der Schiri pfeift, raue Winde wehen und entschlossene Schotten um ihr Leben rennen, schreien und klatschen, ist Brustbehaarung gefragt.

Tedesco glaubt, dass nichts auf ein 0:0 hinausläuft. „Wir brauchen in Glasgow Tore.“ Das unvergnügliche 1:3 in Gladbach? „Ist abgehakt“.

Das wichtigste Spiel der Clubgeschichte

DT führt rund ums Glasgow-Spiel Einzelgespräche, spart sich aber Fragen nach dem körperlichen Befinden. „Glauben Sie im Ernst, dass ein Spieler zu mir sagen würde, dass er müde ist?“ Nicht bei diesem Anlass unterm Brennglas der halben Fußball-Welt. Müdigkeit kennt Sportkamerad Laimer eh nur vom Hörensagen. „Die Hütte wird brennen, da werden wir auch brennen. Da hat keiner müde Beine, wir sind on fire und auch im Kopf frisch!“



Wer spielt, wer nicht? Emil Forsberg könnte für den zuletzt auffällig unauffälligen Dani Olmo auflaufen, der hünenhafte Yussuf Poulsen gegen die schottischen Normannenschränke den feingliedrigen André Silva ersetzen.

Das Spiel der Spiele? Aber ja doch! Wer den RB-Knaller unterm Lotter Autobahnkreuz anno 2013 und das Match gegen Paris St. Germain 2020 unter den Tisch fallen lässt, stößt zielsicher aufs bis dato gewichtigste Spiel in der Geschichte der Roten Bullen. Das steigt am Donnerstag. Im Ibrox. Die Gesprächsgrundlage fürs Match im mit 50.000 Zuschauern (rund 1000 aus Leipzig) ausverkauften Kulturgut: Tedescos Schutzbefohlene haben in Leipzig durch ein Angeliño-Tor 1:0 gewonnen, ziehen bei jedem Sieg oder einem wie auch immer gerarteten Unentschieden ins Europa-League-Finale von Sevilla ein. Mögliche Gegner dort am 18. Mai: Eintracht Frankfurt oder West Ham United.

Es geht für die verbliebenen vier Teams um Ruhm, Ehre, eine neue Beschriftung des Wimpels und des Briefkopfs. Aber natürlich raschelt es auch in der Kasse, harren sehr viel und sehr lange Scheine ihrer Abholung, denn: Der Europa-League-Sieger qualifiziert sich für die Champions League. Könnte insbesondere für ein sächsisches Hochglanz-Team, das nach zwei Bundesliga-Niederlagen aus den CL-Plätzen gerutscht ist, einen extremen Reiz ausüben.

Die Rangers? Wollen den Roten Bullen mit Mentalität ans Horn. „Das ist die charakterstärkste Mannschaft, die ich jemals trainiert habe“, sagt Coach Giovanni van Bronckhorst. „Wir brauchen einen großen Abend, glauben an uns und hoffen auf maximale Unterstützung.“ Ob Top-Stürmer Kemar Roofe auflaufen kann, ist noch unklar.