RB Leipzig gründet Business Club für den Mittelstand

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig will mit der Gründung des RB2B Business Clubs kleine und mittelständische Unternehmen stärker in den Fokus rücken. Nach Angaben des Vereins entsteht auf diese Weise „Mitteldeutschlands größte Netzwerkplattform.“ Sowohl online in einem Netzwerk-Portal, als auch im direkten Austausch bei den Heimspielen im Stadion.