RB Leipzigs Halstenberg muss in Quarantäne bleiben und fehlt gegen Bayern

Leipzig. Kein Top-Duell für Marcel Halstenberg: Der Linksverteidiger von RB Leipzig wird beim Bundesliga-Rückspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) fehlen. Das Leipziger Gesundheitsamt hat eine Verkürzung der Quarantäne für den Nationalspieler ausgeschlossen. Das teilte der Club am Donnerstag via Twitter mit. Halstenberg war vergangene Woche bei der Nationalmannschaft in direktem Kontakt mit Jonas Hofmann, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Beide hatte gemeinsam Backgammon gespielt. Entsprechend musste er bereits einen Tag darauf zurückreisen und sich in Quarantäne begeben.

