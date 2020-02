RB Leipzig hält die Null: Schlussmann Peter Gulacsi ist beim 1:0 gegen Tottenham ein großer Rückhalt

Freistoß an den Pfosten gelenkt

Der 1,90-Meter-Mann trug mit einigen starken Paraden entscheidend zum Triumph im ersten K.o.-Spiel der Vereinsgeschichte in der Königsklasse bei. Und er hielt im 28. Saisoneinsatz zum achten Mal die Null. Nach dem torlosen Remis bei Bayern München und dem 3:0 gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag baute der Stürmerschreck seine Serie nun auf drei Partien aus.

Zwei Szenen stachen am Mittwochabend im Norden Londons hervor: In der Anfangsphase wehrte er einen platzierten Schlenzer von Steven Bergwijn ins rechte Toreck zur Seite ab (7.). In der zweiten Halbzeit lenkte der Ex-Salzburger einen Freistoß von Giovani Lo Celso mit den Fingerspitzen an den Pfosten (73.).

„Ich glaube der Ball von Bergwjin war schwieriger, weil ich ihn nicht gesehen habe und schnell reagieren musste", sagte Gulacsi. „Bei dem Freistoß erwartet man es natürlich von sich selbst, weil es die Torwartecke ist. Der Ball war aber trotzdem gut." Sogar für die Gegner hatte der ungarische Nationalspieler, der stets viel positive Energie verströmt, einen anerkennenden Spruch auf Lager.