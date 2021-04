Hand-Frust bei RB Leipzig - Hoffenheims Baumgartner gesteht: "Bin nicht größter Fan der Regel"

95 Minuten plätscherte die Partie zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim am Freitagabend ohne große Höhepunkte dahin - dann schien die Begegnung doch noch eine von großen Emotionen getragene Wendung zu nehmen. Yussuf Poulsen köpfte den vermeintlichen Siegtreffer für die Sachsen, bei denen es im Anschluss an den Treffer kaum ein Halten gab. Mit dem 1:0 hätten die Leipziger Tabellenführer FC Bayern warm in den Nacken atmen können. Bei einer Niederlage der Münchner am Samstag beim VfL Wolfsburg wäre RB bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herangerückt. Meisterträume. Doch wenige Momente nachdem Poulsen für Ekstase gesorgt hatte, war dann doch wieder alles anders.

