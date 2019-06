RB Leipzig: Vorrunden-Aus für Hannes Wolf?

Triest/Leipzig/Salzburg. Wann endlich kapieren Fernseh-Regisseure und/oder Aufnahmeleiter, dass sich x Zeitlupen von berstenden Gelenken und brechenden Knochen nicht gehören? Wann endlich dringt es in die Hirne der Übertragenden, dass man Mitleid, Empathie und Schamgefühl nicht vorm Übertragungswagen zusammen mit Schirm und Mantel abgibt?

Foul und Folgen haben eine Leipziger Dimension. Wolf ist 20 und steht bis zum 30. Juni bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Ab 1. Juli wird der junge Mann von RB Leipzig bezahlt. Das soll laut Vertrag mindestens bis 2024 so bleiben. Leipzig hat sich den technisch wunderbaren und katzengewandten Grazer zwölf Millionen Euro kosten lassen.

Die beiderseitige Vorfreude war groß. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick hatte den Wechsel mit Hingabe betrieben, auch zu unchristlichen Zeiten beim umworbenen Wolf angerufen. Der neue RB-Coach Julian Nagelsmann unterstützte Ralf Rangnick nach Kräften, Geschäftsführer Oliver Mintzlaff machte auch mit. Hannes Wolf sagte ja und konnte es nicht erwarten, in der einzig wahren Bundesliga , der deutschen, zu spielen.

Hannes Wolf fehlt RB Leipzig in der Vorrunde

Seit der 77. Minute des Montagspiels in Triester Stadio Nereo ist die Vorfreude dahin, herrscht Schockstarre. Hannes Wolf hat sich eine Sprunggelenksluxationsfraktur zugezogen. Extrem langes Wort, extrem lange Pause. Die Vorrunde könnte/dürfte sich für den Neuzugang erledigt haben.

Wie geht es weiter mit Wolf? Seit gestern hält er sich Salzburg auf, wartet auf seine Operation. Die kann erst dann durchgeführt werden, wenn die Schwellung aus dem Gelenk ist. Der Eingriff findet nach Stand der Dinge in Salzburg statt.

Bruma muss bei RB Leipzig bleiben

Was bedeutet das vorübergehende Wolf-Aus für die Transferaktivitäten der Roten Bullen? Nun, der auf gepackten Koffern sitzende Bruma muss seine Klamotten wieder auspacken. Der portugiesische Nationalspieler durfte in der Rückrunde selten bis nie ran, wollte trotz Vertrages bis 2022 deshalb weg aus Leipzig. Interessenten gibt es einige, vor allem in der Türkei genießt Bruma nach seinen Helden-Taten für Galatasaray Helden-Status. Transfermarkt.de mutmaßte gar einen Wechsel zum SC Paderborn.