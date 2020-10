RB-Leihgabe Wolf fügt Leipzig erste Pleite zu – Gladbach macht Bayern zum Tabellenführer

Ein "eigener" Spieler hat RB Leipzig in der Bundesliga die erste Niederlage zugefügt: Bei Borussia Mönchengladbach sorgte Hannes Wolf bei der 0:1 (0:0)-Schlappe für die Entscheidung zu Ungunsten der Sachsen. Wolf wurde vor der Saison aus Leipzig an die Borussia ausgeliehen - er schoss nach einer Stunde das einzige Tor im späten Topspiel. Für RB ist es die zweite Pflichtspiel-Pleite in Folge. Damit verliert die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auch die Tabellenführung. Neuer Spitzenreiter ist Rekordmeister FC Bayern München, der am Nachmittag den 1. FC Köln mit 2:1 besiegt hatte. Leipzig rutscht hinter Bayern und Borussia Dortmund auf Platz drei, Gladbach ist Vierter.