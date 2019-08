RB Leipzig hat die höchsten Preise für Bier und Cola in der Bundesliga

Leipzig. Die neue Saison der 1. Fußball-Bundesliga hat noch nicht begonnen, da hat RB Leipzig bereits einen Spitzenplatz errungen, über den Fans kaum jubeln dürften. In keinem Stadion müssen Fans für ein Gedeck aus einem Bier, einer Cola und einer Bratwurst mehr bezahlen als in der Red-Bull-Arena. Wer die Cola weglässt, muss allerdings beim FC Bayern und Eintracht Frankfurt noch mehr bezahlen als bei RB, allerdings nur zehn Cent. Das hat das Portal Wettbasis herausgefunden und dafür nach eigenen Angaben alle Vereine oder die Caterer direkt befragt.

Fünf Vereine, darunter auch die Roten Bullen, lassen den halben Liter Bier für 4,40 Euro anbieten. Sollten in den Stadien kleinere Becher verkauft werden, sind die Preise für den Vergleich entsprechend hochgerechnet worden. Einsame Spitze ist RB allerdings bei einem halben Liter Cola, der sechs Euro kostet. In keinem Stadion ist die Limonade so teuer. Bei den Bratwürsten liegen die Leipziger dafür im oberen Mittelfeld. Am günstigsten ist das Bier mit 3,90 Euro in Dortmund. Bei Union Berlin ist die Bratwurst mit 2,50 Euro und die Cola für drei Euro im Vergleich ein Schnäppchen. Das Dreier-Gedeck liegt als einziger Anbieter unter zehn Euro.