RB Leipzig hat drittgrößte Fanszene

Immer wieder Proteste von Fans anderer Vereine

Der Erfolg von RB ruft nicht nur Begeisterung hervor. Von Ultra-Gruppierungen einzelner Vereine gibt es immer wieder Proteste. So schwiegen die Anhänger von Union Berlin in beiden Spielen in dieser Saison in der ersten Viertelstunde. Der harte Kern der Gladbacher Fans pfiff in den ersten 19 Minuten, wann immer Leipziger im Ballbesitz war. Ernsthafte Vorfälle, wie die Übergriffe auf RB-Fans in Dortmund Anfang 2017, sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen.