RB Leipzig hat's geschafft: Die ultimativen acht Gründe für's Achtelfinale

Leipzig. Wenn Julians Nagelsmänner kicken, lassen sie die Turnhosen runter, zeigen Leidenschaft und Blößen. Erinnert sei ans 4:3 in Istanbul , ans 3:3 bei den Bayern und, na klar, an die jüngste Heldentat am Dienstag, dem 3:2 gegen Manchester United . Der Sieg hing am seidenen Faden, Keeper Peter Gulácsi machte ein ungarisches Rosshaar daraus. RB steht in der K.o-Runde der Königsklasse . Hier sind die ultimativen acht Gründe fürs Achtelfinale.

Der Albert Einstein der Trainer-Gilde

Geld ist nicht alles

Payback-Time fürs 1999er Drama

Der über allem schwebende Fußballgott befand sich seit Bayern – Manchester anno 1999 in der Bringschuld. Fußball-Deutschland hatte Rotkäppchen-Sekt entkorkt, dann schlugen die Holzhämmer Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjær zu. Solskjær lebte auch als Trainer auf der Sonnenseite, lieferte immer dann, wenn er liefern musste – wie beim 5:0 gegen RB . Am Dienstag fiel das 3:3 nicht mehr, siegten RB und die sehr späte Gerechtigkeit. Dass Oliver Kahn vor Freude seine Home-Office-Hantelstange im Stil eines sardischen Eisenbiegers bog, ist nur ein Gerücht.

Die Schiedsrichter, Freunde und Helfer

Die Rasenballer bekamen beim 0:1 in Paris einen Elfmeter gegen sich, der keiner war. Alsbald kursierten im Netz Fotos des Referees, die Steve Wonder ähnelten. Das war so gemein wie der Pfiff selber und tat den Rasenballern leid. Als Antonio Lahoz gegen Manchester einen Elfer Pariser Machart pfiff, stürzten sich Konaté und Co. nicht auf ihn. Das gefiel dem Mann fast so gut wie sein Spiegelbild, wird sich in der Szene rumsprechen. Der nächste Elfer gehört RB.