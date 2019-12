Bundesliga kompakt: RB Leipzig krönt sich nach Aufholjagd zum Herbstmeister - Zirkzee erneut Bayern-Retter

Dank Patrik Schick (80.) und Yussuf Poulsen (89.) hat RB Leipzig die erste Herbstmeisterschaft der Vereinsgeschichte eingefahren. Die Torjäger krönten zum Hinrunden-Abschluss eine starke Aufholjagd gegen den FC Augsburg und sorgten nach einem 0:1-Halbzeitrückstand noch für den 3:1-Heimsieg der Sachsen. Zuvor hatte Konrad Laimer (68.) den Rückstand durch Florian Niederlechner (8.) ausgeglichen. Nach dem Erfolg der Leipziger hat Borussia Mönchengladbach nur noch höchst theoretische Chancen, sich nach der ersten Saisonhälfte an die Tabellenspitze zu schieben. Die Rheinländer müssten am Samstagabend eine um zwölf Treffer schlechtere Tordifferenz aufholen. Für Augsburg war die Pleite derweil ein Dämpfer nach langer Zeit. Aus den vorherigen sechs Spielen hatte der FCA sechs Punkte geholt.

Geschichte wiederholt sich: Nach seinem Last-Minute-Treffer unter der Woche beim 3:1 beim SC Freiburg war Joshua Zirkzee auch beim 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg der gefeierte Held des FC Bayern. Erneut schoss der Youngster die Münchner kurz nach seiner Einwechslung zur Führung (86.). Den Endstand besorgte kurz darauf - wie schon in Freiburg - Serge Gnabry (89.) Die Bayern überwintern damit hinter Herbstmeister RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach auf dem dritten Tabellenplatz. Durch den Erfolg gegen die Wolfsburger dürfte Hansi Flick seine ohnehin schon guten Chancen darauf, auch künftig auf der FCB-Trainerbank zu sitzen, weiter verbessert haben. Noch vor Weihnachten will der deutschen Rekordmeister darüber entscheiden, ob wie es mit dem bisherigen Interimstrainer weitergeht.

1. FC Köln - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Werder Bremen steht vor einem äußerst traurigen Weihnachtsfest. Die Hanseaten verloren das Abstiegsduell beim 1. FC Köln 1:0 (1:0) und überwintern nun tief im Tabellenkeller. Nach sechs Pleiten aus den letzten sieben Hinrunden-Partie überwintern die Bremer maximal auf dem Relegationsplatz. Sollte Fortuna Düsseldorf am Sonntag gegen Union Berlin gewinnen, rutscht Werder sogar auf einen direkten Abstiegsrang ab. Die Kölner setzten hingegen ihren Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Markus Gisdol fort. Für den dritten Sieg in Serie sorgte Jhon Cordoba mit seinem Treffer in der 39. Minute.