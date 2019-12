RB Leipzig, die Herbstmeisterschaft und der Sieg gegen Augsburg: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Eine Schale gibt es nicht, doch ein Höhepunkt in der jungen Geschichte von RB Leipzig ist es dennoch. Dank einer Energieleistung besiegen die Sachsen den FC Augsburg und sind praktisch Herbstmeister. Mehr noch: Mit dem 3:1 nach 0:1-Rückstand stellen die Messestädter einen Bundesliga-Rekord ein, haben als erstes Team in acht Partien in Folge mindestens drei Mal getroffen.