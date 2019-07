RB Leipzig: Höhere Preise für Bier und Wurst bei Heimspielen

Doch nicht nur bei der Verpflegung gibt es in der Red-Bull-Arena zur neuen Spielzeit Veränderungen. Unter anderem wurden in der Sommerpause das Flutlicht und die Beschallungsanlage erneuert. Zudem soll künftig im kompletten Stadion LTE-Empfang möglich sein. Ebenfalls einsatzbereit ist die neue Sicherheitszentrale im Sektor A-Oberrang. Künftig haben dort Polizei, Security, Stadionregie und die RBL-Redaktion ihren festen Standort.

Der halbe Liter Bier wird zudem in Zukunft 4,40 Euro kosten. Doch Hopfen und Malz sind damit offenbar nicht verloren. Nach jedem Heimsieg der Roten Bullen gibt es vor dem Stadion das sogenannte Siegbier: Ein halber Liter kostet dann 3,50 Euro. Dauerkartenbesitzer sparen zudem bei jedem bargeldlosen Einkauf an einem der Stadion-Kioske über die gesamte Saison zehn Prozent.

Leipzig. Wurst und Bier gehören für viele Fans zum Stadionbesuch dazu. Die Anhänger von RB Leipzig müssen jedoch für das beliebte kulinarische Doppel in der Red-Bull-Arena künftig tiefer in die Kasse greifen . Das hat der Club am Mittwoch mit anderen Neuerungen für die Heimspiele der Saison 2019/20 bekanntgegeben. Demnach wird der Preis für alle angebotenen Fleischprodukte um bis zu 50 Cent erhöht. Grund hierfür seien die gestiegenen Herstellungskosten.

Wie bereits in den vergangenen Tagen erprobt, ist der phasenweise Ticket-Vorverkauf künftig nur noch auf zwei Tage gestreckt. Montags sind demnach zunächst die Vielfahrer an der Reihe, am Dienstag Dauerkartenbesitzer und Mitglieder der offiziellen Fanclubs. Der freie Verkauf soll immer mittwochs starten. Außerdem werden die Tageskassen nun erst zwei Stunden und nicht wie bisher zweieinhalb Stunden vor Anpfiff geöffnet Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreitet RB Leipzig am 25. August gegen Eintracht Frankfurt.